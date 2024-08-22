В Реутове реализуется 15 инвестпроектов

В администрации городского округа Реутов состоялась встреча с инвесторами, которые реализуют свои проекты на территории муниципалитета, передает пресс-служба администрации городского округа.

В 2024 году предприниматели вкладывают свои средства в рамках 15 проектов. Среди них — такие, как строительство центра по техническому обслуживанию автомобилей, реконструкция открытых распределительных узлов подстанции «Восточная», создание «Школы Ходьбы» в «Центре ортопедии и протезирования» и другие.

Как рассказала заместитель главы Реутова Лилия Бабалова, в нынешнем году планируется завершить семь проектов с объемом инвестиций в 1,5 миллиарда рублей.

«При реализации проектов будет создано около 200 рабочих мест. Кроме того, наши предприятия выходят на новый уровень, а это значит, что их развитие будет продолжаться», — добавила она.

Предприниматели в свою очередь отметили благоприятную бизнес-среду в Реутове и возможность оперативно решать любые вопросы.