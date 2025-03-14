В Реутове рассказали об уникальности будущего спорткомплекса на стадионе «Старт»

Заместитель главы Реутова Владимир Покамин проверил, как идут работы по возведению нового сооружения на стадионе «Старт». Сейчас здесь обустраивают монолитные перекрытия первого этажа, через неделю приступят к колоннам второго, а в середине апреля начнут строить футбольное поле с подогревом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Реутова.

Новое здание — многофункциональное. С фасада это трехэтажный спортивный комплекс, а со стороны футбольного поля — многоярусные зрительские трибуны на тысячу человек.

«Уникальность комплекса в том, что здесь разместится единственная в России академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Валерия Чанова. Юные футболисты со всей Московской области и из других регионов России, мечтающие повторить легендарные победы прославленного вратаря, будут приезжать учиться в нам, в Реутов», — рассказал Владимир Покамин.

Но комплекс рассчитан не только на приезжих. Здесь же будут заниматься и реутовские девчонки и мальчишки. А также проводиться соревнования регионального и федерального масштаба. Для этого будут созданы все условия: современное футбольное поле, система освещения, парковка.

Комплекс обещают ввести в строй к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.



«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.