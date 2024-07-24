В Реутове рассказали о мерах поддержки предпринимательства

Группа Компаний «Ягуар» занимается изготовлением стальных и межкомнатных дверей, а также перегородок. Производство включает полный цикл: подготовку металла, раскрой и обработку заготовок, сварку, окраску, установку фурнитуры, контроль качества и монтаж готовых изделий.

Компания продолжает стабильно работать, несмотря на сложные экономические условия, вызванные санкционным давлением. Более того, в 2022 году при поддержке Администрации муниципалитета производство удалось расширить и укомплектовать новым оборудованием — таким, как деревообрабатывающие станки, вентиляционное оборудование, сушильные камеры. Компания получила компенсацию из бюджета городского округа в соответствии с муниципальной программой «Предпринимательство».

Поддержка малого и среднего бизнеса — направление, которому уделяется особое внимание в Подмосковье и на федеральном уровне. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе постоянно обновляются программы и сервисы для предпринимателей. Компании, которые работают в Подмосковье это не только рабочие места рядом с домом, но и налоговые поступления позволяющие развивать территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.