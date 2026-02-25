В Реутове проводят бесплатную вакцинацию животных от бешенства

Владельцы кошек и собак в Реутове могут бесплатно привить питомцев от бешенства в городской ветеринарной станции. Вакцинация проходит отечественным препаратом «Рабикан» по адресу улица Октября, 36, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прививку делают в ветеринарной станции городского округа Реутов. Используется отечественная вакцина «Рабикан». Процедура направлена на защиту домашних животных и их владельцев от смертельно опасного вируса.

Бешенство относится к особо опасным заболеваниям, общим для человека и животных. Вирус передается через укусы и даже через слюну зараженного животного. Вакцинация обеспечивает полную защиту питомца и предотвращает риск заражения окружающих.

Дополнительно владельцы могут провести чипирование и регистрацию животного. Подать заявку на регистрацию можно самостоятельно через портал РПГУ. Подробности доступны по телефонам ГБУВ МО «Терветуправление № 5»: +7 (495) 791-37-62, +7 (498) 661-93-14, а также на сайте tervetupr05.ru.

