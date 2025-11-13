В Реутове проводили призывников на срочную службу

В реутовском Музейно-выставочном центре состоялись проводы призывников на срочную службу. Представители Администрации города, Ассоциации ветеранов СВО, Балашихинского военного комиссариата, а также родители поздравили ребят с новым этапом в их жизни и пожелали им удачи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед началом мероприятия экскурсовод Екатерина Нистряну рассказала новобранцам о традициях и обычаях проводов в армию на Руси. Советник Главы по военно-патриотическому воспитанию и образованию, герой России, полковник Андрей Мерцалов поблагодарил родителей призывников за воспитание достойных будущих защитников Родины.

Руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко добавил, что военная служба станет полезной школой жизни для них. «Я считаю, что служба — это как минимум обязанность каждого мужчины по достижения совершеннолетия. И в целом это возможность возмужать, стать сильнее», — рассказал один из призывников Никита Водянович.

По окончании торжественной части проводов участники возложили цветы к мемориалу «Реутовчанам, погибшим за Отечество!». Уже завтра молодые реутовчане отправятся в военные части, где будут нести службу во благо страны.

