В Реутове провели встречу к 101-летию Риммы Марковой

Патриотическая встреча к 101-летию со дня рождения актрисы Риммы Марковой прошла 3 марта на предприятии «Кофепод» в Реутове. В мероприятии участвовали депутаты, ветераны спецоперации, краеведы и жители города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу посвятили памяти советской и российской актрисы театра и кино Риммы Марковой. Гостям рассказали о ее жизненном пути и творчестве. Особое внимание историки-краеведы уделили тому, что Маркова родилась в семье, связанной с театральным искусством, и в детстве играла в спектаклях Саратовского драматического театра, где выступал ее отец.

В мероприятии приняли участие депутаты городского Совета, ветераны специальной военной операции, представители реутовских династий, волонтеры и другие жители.

«Совместно с историками-краеведами и ветеранами боевых действий мы проводим патриотические встречи с жителями Реутова. Сейчас как никогда важно передавать память об исторических событиях молодому поколению. Наша задача — говорить о тех, кто внес огромный вклад в развитие нашей страны», — прокомментировала депутат городского Совета Юлия Степанова.

Подобные встречи в Реутове проходят на регулярной основе и посвящены людям, внесшим значительный вклад в развитие России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.