В Реутове провели праздник «Добрые соседи»

На праздничное мероприятие собрались жители домов 16 и 18 на ул. Гагарина. Хорошо провести время им помогли аниматоры, творческие участники «Активного долголетия» и депутаты, сообщили в администрации городского округа Реутов.

«Такие праздники мы проводим летом постоянно, на протяжении восьми лет. Жители домов по улице Гагарина попросили сами о его организации, мы выполнили свое обещание», — рассказала руководитель Фонда социальной поддержки населения Реутова Анна Бабалова.

«Добрые соседи» помогают жителям микрорайона познакомиться и объединиться для решения вопросов развития микрорайона. Горожане вместе с обслуживающими организациями и органами власти сами определяют, какие первоочередные работы необходимо проводить. Так, на ул. Гагарина по инициативе жителей в этом году сделали ямочный ремонт, обновили тротуарную плитку в ряде домов. Есть позитивный опыт в проведении ремонта подъездов.

На празднике соседи обсудили дальнейшие планы с депутатами и просто повеселились. Для детей организаторы приготовили анимационную программу с ростовыми куклами и традиционный сюрприз — бесплатное мороженое.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.



