В Реутове провели лекцию о защите прав потребителей

Лекцию о защите прав потребителей организовали 26 марта в Реутове для жителей старшего поколения на базе отделения «Родничок» комплексного центра «Балашихинский». О видах обращений и правилах дистанционной торговли рассказала помощник уполномоченного по защите прав человека Олеся Авдеева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла в четверг в отделении «Родничок» комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Участникам разъяснили, с какими вопросами можно обращаться в надзорные органы и как действовать при нарушении прав потребителей.

Особое внимание спикеры уделили дистанционной торговле — покупкам через маркетплейсы и интернет-сайты. Жителям напомнили о правилах возврата товаров и необходимости проверять информацию о продавце и продукции.

Отдельно обсудили работу государственной системы маркировки «Честный знак».

«Покупатель может установить мобильное приложение и отсканировать специальный маркер на упаковке. Это позволит получить полную информацию: о производителе, сроках изготовления, условиях хранения и пути, который товар прошел до магазина. Система охватывает не только продукты, но и промышленные товары, а также биологически активные добавки», — прокомментировала консультант территориального отделения Роспотребнадзора Ирина Рудых.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают жителям увереннее отстаивать свои права и ориентироваться в вопросах безопасных покупок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.