В Реутове провели городской этап семейного фестиваля сбережений

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Городской этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций прошел 11 июня в школе №3 Реутова. Участники выполнили конкурсные задания по финансовой грамотности, а победители представят город на региональном уровне 20 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль состоялся на базе МБОУ «СОШ №3». Организатором выступил филиал Финансового университета при правительстве Российской Федерации при координации регионального центра финансовой грамотности Московской области.

Участники выполнили три конкурсных задания. Они были направлены на распознавание финансовых мифов, выбор страховых продуктов и оценку инвестиционных рисков.

По итогам конкурса первое место заняла семья Остроуховых из школы №3. Второе место присудили семье Горубновых-Вовк из МАОУ «СОШ №10», третье — семье Орловых из школы №3.

Лауреаты представят Реутов на региональном этапе фестиваля, который пройдет 20 июня. Организаторы отметили, что мероприятие стало практической площадкой для повышения финансовой грамотности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.