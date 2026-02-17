В Реутове прошли Уроки мужества ко Дню защитника Отечества

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 18:25

Во всех школах Реутова 17 февраля провели Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества. В мероприятиях приняли участие военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Дня защитника Отечества во всех образовательных организациях Реутова прошли традиционные Уроки мужества. Школьникам рассказали о значении праздника и подвигах известных героев страны.

Почетными гостями стали военнослужащие дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Они напомнили учащимся о важности знания отечественной истории и памяти о защитниках Родины. В ходе встречи школьники пообщались с военными и узнали о службе в Вооруженных силах России.

Проведение Уроков мужества стало традицией для образовательных и культурных учреждений города. Такие встречи способствуют воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти у молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.