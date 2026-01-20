В Реутове прошли патриотические уроки, посвященные освобождению Великого Новгорода

Памятные мероприятия прошли в дошкольном отделении школы №2, Лицее и школе №7. Жителям рассказали о действиях войск Волховского фронта, которые освободили город и его жителей, находившихся в оккупации более двух с половиной лет. Особое внимание уделили задачам 59-й армии под командованием генерала Ивана Коровникова, в том числе освобождению Октябрьской железной дороги и Ленинградского шоссе.

В ходе боев советские солдаты и партизаны одержали победу и положили начало Первому «сталинскому удару». Депутат городского совета Олеся Махно подчеркнула важность подобных мероприятий для сохранения исторической памяти и передачи знаний молодому поколению.

Участники встречи отметили значимость воспитания патриотизма и героизма, а также вспомнили подвиги участников специальной военной операции. Волонтеры «Молодой Гвардии» поблагодарили жителей за помощь в сборе гуманитарного груза для бойцов и жителей новых регионов. Ветеран СВО Максим Поздеев отметил, что поддержка из Реутова и других городов существенно помогает военнослужащим.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.