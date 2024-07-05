В Реутове прошла XXXVIII Конференция местного отделения партии «Единая Россия»

Главным вопросом повестки стало выдвижение тайным голосованием кандидатов в депутаты Совета депутатов по многомандатным избирательным округам списком, на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Реутов, назначенных на 8 сентября 2024 года.

В работе конференции приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Филипп Науменко, депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, представители первичных организаций, члены политсовета и контрольной комиссии.

«Партийная конференция, на которой были определены кандидаты на предстоящие выборы в Реутовский городской Совет депутатов, безусловно, важное событие. По сути, мы дали старт избирательной кампании, которая приведет к формированию нового состава Совета в сентябре этого года. Принципиальная позиция партии заключается в том, что участвовать в выборах от „Единой России“ могут только победители предварительного партийного голосования. Так мы можем быть уверены, что партию представляют люди, знающие чаяния горожан и получившие их поддержку. Теперь задача кандидатов — проводить как можно больше встреч с избирателями, чтобы обсудить с ними социальные инициативы, направленные на развитие города, и сформировать народную партийную программу», — отметил Филипп Науменко.

После процедуры тайного голосования делегаты конференции единогласно приняли решение об утверждении списка кандидатов от партии. В предложенном делегатам списке — победители предварительного голосования, это действующие члены фракции «Единая Россия», среди них 7 представителей образования и культуры, 6 кандидатов из сферы экономики и бизнеса, 3 представителя спорта. Всего впервые избираются 12 кандидатов.

В списке кандидатов также присутствуют почетный гражданин Реутова, руководитель фракции «Единая Россия» в Реутове, заведующий МАУ ЦГКБ № 1 — Геннадий Коконин, почетный гражданин города Реутова, председатель городского Совета депутатов, руководитель Фонда социальной поддержки населения и Центра поддержки семей мобилизованных — Анна Бабалова, член Политсовета местного отделения партии, первый заместитель главы Администрации города Реутов — Николай Ковалев.

По словам депутат Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Тараса Ефимова, в ходе предвыборной кампании кандидаты совместно с местным отделением партии проведут сбор новых предложений в Народную программу «Единой России».

«Народная программа — это важнейший документ партии, сформированный на основании обращений граждан страны и затрагивающий все сферы жизни. Так, например, по наказам горожан в этом году началась реконструкция нижнего футбольного поля стадиона „Старт“. В Реутове несколько важных объектов, которые реализуются благодаря Народной программе партии: строительство школы на 1100 мест в микрорайоне 10А в южной части Реутова, капитальный ремонт в детском отделении средней школы № 1, расположенном на улице Строителей, 15. Контроль проводимых работ на них проводится силами депутатского корпуса „Единой России“, — сказал Ефимов.

В ходе конференции делегатами также были рассмотрены и другие вопросы, касающихся предстоящих выборов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.