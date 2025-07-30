В Реутове прошла встреча с семьями погибших и пропавших без вести бойцов СВО

В городском округе Реутов в рамках проекта «Православная гостиная» при Троицком храме состоялась теплая и душевная встреча с семьями военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе специальной военной операции. Храм стал местом объединения тех, для кого поддержка, внимание и искренний разговор особенно важны в это непростое время. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В начале мероприятия отец Михаил, неоднократно посещавший зону проведения СВО с гуманитарными и духовными миссиями, отслужил молебен. Участники встречи молились за тех, кто сегодня с оружием в руках защищает Родину, и за тех, кто отдал свою жизнь за мир и безопасность страны. Присутствующие почтили память павших бойцов с глубокой скорбью, но и с уважением к их подвигу.

После богослужения встреча продолжилась в трапезной Троицкого храма в формате неформального общения. За чашкой чая гости смогли выразить свои чувства, поделиться личными историями и получить поддержку.

Социальный координатор мероприятия Мария Плюснина представила участниц — матерей, жен и других близких родственников погибших и пропавших военнослужащих. Во встрече приняли участие заместитель главы Реутова Екатерина Отческая, руководитель Центра поддержки мобилизованных и их семей Анна Бабалова, также возглавляющая местное отделение «Союза женщин», и начальник социального отдела администрации округа Елена Логецкая.

Одной из главных тем обсуждения стала психологическая помощь и работа с последствиями утраты. Супруга погибшего бойца Елена рассказала о том, как участие в проекте «Своя сила» помогло ей преодолеть тяжёлый период и вернуть внутреннюю опору.

В свою очередь, Людмила, потерявшая близкого человека на фронте, выразила слова благодарности городским властям за регулярную и искреннюю поддержку. Участники встречи отметили, что такие мероприятия необходимы и должны проводиться на постоянной основе.

Живое общение, внимание и возможность быть услышанными — важная часть комплексной помощи для семей, столкнувшихся с трагедией. Администрация городского округа Реутов продолжает комплексную работу в этом направлении, предоставляя семьям военнослужащих как социальную, так и психологическую поддержку, помогая восстановить силы и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.

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