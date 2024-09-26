В Реутове прошла межмуниципальная выездная администрация для предпринимателей

В реутовском коворкинге прошла межмуниципальная выездная администрация для представителей бизнеса из Реутова и Балашихи. В ней приняли участие около 45 предпринимателей из обоих муниципалитетов, представители Мособлгаза, Мининвеста, МТДИ, Министерства ЖКХ, Минэнерго, Агентства инвестиционного развития Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Мероприятие началось с презентации мер поддержки МСП. На встрече рассмотрели более 60 вопросов, которые касались развития бизнеса, поиска помещения или земельного участка, межведомственного взаимодействия, рекламы, услуг ЖКХ, дорожной и энергетической инфраструктуры. Получить нужную информацию смогли представители не только крупных предприятий, но и микробизнеса. Также на встрече присутствовали представители Сбербанка, которые консультировали предпринимателей по кредитованию.

Мероприятие получило позитивный отклик от участников, будем развивать направление и вовлекать другие подмосковные муниципалитеты в новый формат.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.