В Реутове прошла бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства

В Реутове состоялась профилактическая акция по вакцинации мелких домашних животных от бешенства. Мероприятие прошло в парке «Фабричный пруд» и было организовано при участии ведущего ветеринарного врача ГБУВ МО «Терветуправление № 5». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В течение дня владельцы собак и кошек могли бесплатно привить своих питомцев отечественной вакциной «Рабикан». Препарат обеспечивает надежную защиту от бешенства — одного из самых опасных и смертельных вирусных заболеваний, которое передается человеку. Медицинские специалисты подчеркивают: прививка — это простое и эффективное средство профилактики, гарантирующее безопасность как животного, так и его владельца.

Акция в Реутове носила комплексный характер: помимо самой вакцинации, владельцам предлагали провести чипирование животных и зарегистрировать их в электронной базе через портал «Госуслуги». Это стало особенно актуально в связи с новыми требованиями законодательства Московской области — с текущего года чипирование домашних животных стало обязательным.

Подобные профилактические мероприятия в Реутове проводятся на регулярной основе и направлены на повышение ветеринарной безопасности, а также на формирование ответственного отношения граждан к содержанию домашних питомцев.

Уточнить информацию и получить консультацию о последующих акциях можно по телефонам ветеринарной станции по ГО Балашиха и ГО Реутов: 8(495)791-37-62 и 8(498)661-93-14, а также на сайте учреждения: http://www.tervetupr05.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.