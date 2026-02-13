В Реутове прошел урок памяти к 81-й годовщине освобождения Будапешта

Мероприятие прошло в пятницу и собрало депутатов городского совета, ветеранов специальной военной операции, молодогвардейцев и жителей Реутова. Участникам рассказали о стратегической операции Красной Армии под Будапештом, которая стала началом наступления СССР и союзников на Берлин. Лектор Екатерина Нистряну отметила, что бои за венгерскую столицу продолжались 108 дней, а к утру 13 февраля 1945 года город был освобожден. Медалью «За взятие Будапешта» наградили около 362 тысяч человек.

Директор Музейно-выставочного центра Антонина Кошкина подчеркнула, что память о подвиге советских солдат важна для всех поколений, а передача исторических знаний молодежи остается приоритетом.

После урока участники посетили экспозицию «Сыны Отечества», посвященную героям специальной военной операции из Реутова. Центр регулярно организует патриотические встречи, направленные на сохранение исторической памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.