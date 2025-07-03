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В Реутове прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства

В Реутове прошли профилактические мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно с народными дружинниками проверили места массового проживания иностранных граждан. Всего было проверено 110 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По результатам выявлено:

33 иностранных гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ по статье 18.8 КоАП РФ;

3 иностранных гражданина, не прошедших обязательную дактилоскопическую регистрацию;;

4 случая с признаками подделки документов;

3 иностранных гражданина находятся в реестре контролируемых лиц;

1 случай нахождения в РФ с действующим запретом на въезд в страну.

Регулярные рейды помогают создавать надежную систему общественной безопасности. Правоохранительные органы совместно с народной дружиной Московской области, регулярно патрулируют территории и участвуют в профилактических мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.