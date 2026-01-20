В Реутове прошел патриотический урок к годовщине освобождения Лодзи и Кракова

Патриотическое мероприятие прошло в городской библиотеке Реутова и было посвящено 81-й годовщине освобождения городов Лодзь и Краков советскими солдатами под командованием маршала Ивана Конева.

На уроке мужества жители города узнали о Висло-Одерской операции, одной из крупнейших военных операций Великой Отечественной войны. В ходе уличных боев Красная Армия разгромила немецких оккупантов и освободила жителей Лодзи и Кракова. С этих позиций советские войска начали наступление на Берлин.

Депутат городского совета Дмитрий Глабай отметил, что сохранение памяти о событиях прошлого важно для защиты будущего страны. Он подчеркнул, что знание истории необходимо передавать следующим поколениям.

В завершение встречи участники обсудили мужество и стойкость участников специальной военной операции, отметив, что героизм современных бойцов служит примером для молодежи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.