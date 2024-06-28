В Реутове прошел летний фестиваль «Добрые соседи»

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Во дворе домов № 6 и 8 по улице Лесная в Реутове состоялся летний фестиваль «Добрые соседи», который ежегодно проводит фонд социальной поддержки населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие депутаты городского совета депутатов, директора школ.

«Такие фестивали важны, как отличное условие создания благоприятного социального климата в городе, более активного участия жителей в управлении своими домами, конструктивного взаимодействие жителей, управляющих компаний и местной власти», — сказала руководитель Фонда Анна Бабалова.

Для всех присутствующих выступили творческие коллективы клуба «Активное долголетие». В конце мероприятия детей ждал традиционный летний сюрприз – бесплатное мороженое и анимационная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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