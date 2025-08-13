В Реутове пройдет фестиваль красок

Мероприятие подарит участникам море радости, положительных эмоций и красочных впечатлений. С 16:00 гостей фестиваля ждет насыщенная трёхчасовая программа, в которую войдут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, сеты популярных диджеев, интерактивные зоны и развлекательные активности для всей семьи.

Главным моментом праздника станет массовый запуск сухих разноцветных красок — один из самых зрелищных и ожидаемых элементов мероприятия. По словам организаторов, фестиваль призван не только разнообразить досуг горожан, но и сплотить местное сообщество в атмосфере добрых эмоций и праздника. Участие в фестивале бесплатное, и он будет интересен самым разным возрастным категориям — от подростков до семей с детьми.

Участникам рекомендуется надеть белую одежду, особенно футболки, которые можно не жалеть — ведь разноцветные краски станут настоящим символом этого праздника. Фестиваль красок в Реутове — это отличная возможность встретиться с друзьями, отпраздновать уходящее лето и зарядиться позитивом перед началом нового сезона.

Праздник подарит гостям не только яркие фотографии, но и теплые воспоминания, которые будут сопровождать их еще долго после завершения мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.