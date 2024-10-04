В Реутове проходят встречи представителей администрации с предпринимателями

Поддержка представителей всех видов бизнеса, развивающих свои компании на территории округа — одна из приоритетных задач администрации Реутова. В рамках данной муниципальной программы на регулярной основе проходят встречи с предпринимателями, для того чтобы обсудить их потребности и предложения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель Главы городского округа Лилия Бабалова встретилась с директором крупного современного складского комплекса, размещенного в муниципалитете.

Комплекс расположен на площади свыше 15 тыс. кв. м и включает в себя 13 строений: ангары, склады, офисы, открытые площадки. Он обеспечен инженерными коммуникациями: газопровод частичного давления, полное и частичное отопление, электричество, водозаборная скважина, сети самотечной и ливневой канализации, водопровод, а также оснащен ограждением по периметру, охраной и видеонаблюдением.

С 2022 года компания реализует проект по расширению складского комплекса. В прошлом году построено и введено в эксплуатацию складское здание, общей площадью 1 091,6 кв. м. Кроме того, была открыта современная мойка для грузовых автомобилей и автобусов.

На сегодняшний день компания приступила к следующему этапу реализации проекта — строительству нового складского здания, общей площадью 1 089,3 кв. м. Планируемый срок завершения работ 2025 год. В планах компании строительство механической мастерской по ремонту специальной техники.

Развитие предприятий не только дает возможность увеличить налоговые поступления в муниципальный бюджет, откуда в дальнейшем средства распределяются на такие важные проекты, как организация комфортной городской среды, ремонт и строительство социальных объектов и другие. Это также дает возможность большему количеству реутовчан работать рядом с домом, организуя новые рабочие места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев. 16.10.2023