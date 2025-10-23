В Реутове продолжается снос незаконных торговых объектов

В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в Реутове продолжается снос нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Причинами демонтажа являются нарушение действующего законодательства и несоответствие требованиям благоустройства города. В рамках поставленной задачи были подвержены сносу несанкционированные палатки, павильоны и киоски, занимавшиеся торговлей, общественным питанием и шиномонтажом.

«Также проводится работа по выявлению и пресечению несанкционированной торговли, сотрудниками отдела составлено более 40 протоколов об административном правонарушении. Целью такой комплексной работы является ликвидация незаконной торговли и приведение в соответствие объектов потребительского рынка», — Прокомментировала начальник отдела развития потребительского рынка Екатерина Дергунова.

С начала года в городе было демонтировано 52 НТО, 40 из которых были установлены на муниципальной земле, а 12 — на частной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.