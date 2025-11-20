В Реутове продолжается работа по приведению торговых объектов в соответствие

На территории Реутова ведется системная работа по приведению объектов потребительского рынка в соответствие с действующими нормами и правилами. Данная деятельность осуществляется по поручению губернатора Московской области и является частью комплексной программы по созданию комфортной и эстетически привлекательной городской среды, сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из недавних случаев наглядно демонстрирует правовой механизм, который применяется в отношении нарушителей. Так, в ходе контрольных мероприятий по одному из нестационарных торговых объектов были выявлены существенные нарушения условий договора на его размещение. На основании этого администрацией города было принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке. Правообладатель объекта предпринял попытку оспорить данное решение в судебном порядке, однако суд подтвердил правомерность действий администрации. После вступления решения в законную силу у собственника не осталось оснований для размещения торговой точки, в связи с чем он самостоятельно начал демонтаж конструкции 19 ноября.

Этот случай — часть масштабной работы, которая развернута на территории муниципалитета. На сегодняшний день в Реутове уже демонтировано 55 нестационарных торговых объектов. Работа ведется планомерно и строго в правовом поле.

Важно подчеркнуть, что конечной целью данных мероприятий является не просто снос незаконных конструкций, а последующее благоустройство освобожденных территорий. Стратегическая задача — вернуть скверам, паркам и улицам города их первоначальное назначение, заменив хаотичную торговлю на комфортные общественные пространства и создав современный облик Реутова для всех его жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.