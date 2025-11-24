В Реутове продолжается подготовка к зимнему сезону

Готовность муниципалитетов к предстоящему зимнему сезону стала одной из ключевых тем на еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами регионального правительства и главами округов. В Реутове ведется комплексная подготовка парковых территорий к холодам, а также работы по обеспечению бесперебойной уборки и созданию праздничной атмосферы для жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За содержание трех парков («Центральный», «Фабричный пруд», «Парк за ДК МИР») и Александровского сквера отвечает МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление». Учреждение полностью укомплектовано для работы в зимних условиях.

Штат включает 55 сотрудников, в том числе 10 трактористов и 37 дворников. Автопарк насчитывает 12 единиц уборочной техники: 7 тракторов, 3 минипогрузчика и 2 самосвала. Для борьбы с наледью на пешеходных дорожках заготовлено 129 м³ гранитной крошки.

Также закуплен необходимый инвентарь: 290 единиц ручного инструмента (лопаты, скребки, ледорубы); 15 единиц ручной механизированной техники; 6200 щеточных дисков и 200 скребков для отвалов. Заключены договоры на техническое обслуживание техники, поставку горюче-смазочных материалов и централизованный вывоз снега, что гарантирует стабильную работу в течение всего сезона.

Оформление общественных пространств будет выполнено в едином стиле регионального проекта «Зима в Подмосковье».

Каждый парк получит свое уникальное убранство. Так, в Центральном парке расположится главная городская елка, фотозона, почтовый ящик «Почта Деда Мороза», тематические баннеры и гирлянды. В парке «Фабричный пруд» будет установлена елка и проложена лыжня. За праздничное настроение также будет отвечать светодиодная подсветка поручней смотровых площадок. В парке за ДК «Мир» и в Александровском сквере также нарядят новогодние ели, подключат иллюминацию и гирлянды.

Старт зимнему сезону будет дан 1 декабря, когда во всех парках одновременно зажгутся новогодние ели и огни. В этот день в Центральном парке состоится областное мероприятие «Открытие зимнего сезона».

Всего с 1 декабря в Реутове запланировано более 80 культурных и спортивных мероприятий, включая мастер-классы, арт-маркеты и встречи со сказочными персонажами.

В Центральном парке откроется Резиденция Деда Мороза. Здесь будут проводиться творческие мастер-классы для ребят, приниматься письма для доброго сказочного волшебника, а по определенным дня сам Дед Мороз будет принимать маленьких гостей. 1 января пройдет «Забег обещаний», который традиционно собирает сотни участников, несмотря на утренний час первого дня нового года. Участники забега не только занимаются спортом, но и ставят себе цели, которые планируют выполнить в новом году.

Для любителей активного отдыха в Реутове будет залито 7 катков: Центральный парк (Юбилейный пр-т, 23); Парк у ДК «Мир» (ул. Победы, 20); Юбилейный пр-т, 54; Территория СОШ № 10 (Юбилейный пр-т, 62); Территория СОШ № 2 (ул. Победы, 32); Юбилейный пр-т, 39; Ул. Некрасова, 18.

В парке «Фабричный пруд» будет проложена лыжная трасса протяженностью 1,2 км, где все желающие смогут заниматься лыжными гонками под руководством профессиональных тренеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.