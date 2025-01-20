В Реутове продемонстрировали около 20 детских изобретений

«Мы показали нашим гостям серьезные разработки ребят, которые занимают призовые места на всероссийских международных конкурсах. Кто-то из них уже привлек инвестиции к своим проектам, — рассказала директор «Изобретариума» Наталья Кива. — Я бы не назвала эти изобретения детскими, ведь они однозначно меняют мир к лучшему. В нашем центре они учатся фантазировать, расширять рамки сознания, мыслить нестандартно».

Выставка проходила по случаю празднования Дня детских изобретений, который ежегодно отмечается 17 января. В ходе мероприятия в общей сложности были представлены около 20 детских разработок. Среди них — визуальная адаптация нейросети, многофункциональный захват для ключей для людей с ограниченными возможностями здоровья, вариация открыток для слепых, разработанная с помощью 3D-принтера, и многое другое. Каждый из проектов оказался уникальным. Ребята отметили, что на рынке сейчас не существует современных аналогов их разработкам.

«За последний год центр принес много достижений в общую копилку нашего наукограда, — отметила заместитель главы Реутова Ольга Репина. — Сегодня мы увидели достаточно серьезных проектов. Надеемся, что и дальше наши ребята будут прославлять Реутов своими изобретениями».

В настоящее время «Изобретариум» продолжает готовить подрастающих разработчиков и конструкторов. Многие из них поступают в топовые ВУЗы страны, где продолжают изучать науку более углубленно. Директор центра также отметила, что в дальнейшем «Изобретариум» планирует добиться для своих воспитанников льгот при поступлении в высшие учебные заведения.

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