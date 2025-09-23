В Реутове приступили к созданию нового сквера на улице Октября

В рамках комплексной программы по развитию городской инфраструктуры и созданию комфортной среды в Реутове стартовал новый проект по благоустройству. В наукограде начались подготовительные работы по созданию современного общественного пространства — нового сквера на улице Октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории будущего места отдыха уже развернут строительный городок и ведутся подготовительные мероприятия, что знаменует собой активную фазу реализации этого важного для города проекта. Концепция благоустройства предполагает создание многофункционального и уютного пространства, отвечающего запросам жителей всех возрастов.

Проектом предусмотрено грамотное зонирование территории. Для прогулок и удобного перемещения будут проложены новые пешеходные дорожки. Зоны тихого отдыха оборудуют современными малыми архитектурными формами, включая эргономичные скамейки и качели, где можно будет отдохнуть и пообщаться. Особое внимание будет уделено организации досуга для юных жителей.

В сквере появится современная детская игровая площадка с безопасным покрытием и разнообразными игровыми элементами. Для любителей активного образа жизни будет создана спортивная площадка, которая позволит заниматься физической культурой на свежем воздухе. Важной частью проекта станет комплексное озеленение. Планируется высадка новых деревьев и декоративных кустарников, а также создание ярких клумб с многолетними цветами. Это не только украсит территорию и создаст приятную тень в летнее время, но и будет способствовать улучшению экологической обстановки в микрорайоне.

Реализация проекта рассчитана на долгосрочную перспективу, что гарантирует высокое качество выполнения всех работ. Открытие новой зоны отдыха для жителей запланировано на III квартал 2026 года. Создание сквера на улице Октября станет еще одним важным шагом в системной работе по повышению качества жизни в городе и предоставлению жителям современных и комфортных мест для отдыха и общения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.