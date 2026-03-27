В Реутове поздравили росгвардейцев с Днем войск нацгвардии
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Торжественное мероприятие к Дню войск национальной гвардии России прошло 26 марта в Реутове. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, главы Реутова и Балашихи, а также командование дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участники мероприятия почтили память военнослужащих, не вернувшихся с боевых заданий, и возложили цветы к мемориалу воинам трех поколений.
История дивизии имени Ф. Э. Дзержинского тесно связана с Реутовом. Многие военнослужащие соединения живут в городе.
«Нас связывают десятилетия крепкой дружбы, общих традиций и тысячи человеческих судеб. Многие дзержинцы — жители нашего города. Мы гордимся каждым из них», — сказал глава Реутова Алексей Ковязин.
Военнослужащих поздравили с предстоящим праздником и отметили их вклад в обеспечение безопасности страны и жителей. Отличившимся бойцам вручили награды.
День войск национальной гвардии Российской Федерации ежегодно отмечается 27 марта.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.
«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.