В Реутове поздравили росгвардейцев с Днем войск нацгвардии

Торжественное мероприятие к Дню войск национальной гвардии России прошло 26 марта в Реутове. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, главы Реутова и Балашихи, а также командование дивизии имени Ф. Э. Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники мероприятия почтили память военнослужащих, не вернувшихся с боевых заданий, и возложили цветы к мемориалу воинам трех поколений.

История дивизии имени Ф. Э. Дзержинского тесно связана с Реутовом. Многие военнослужащие соединения живут в городе.

«Нас связывают десятилетия крепкой дружбы, общих традиций и тысячи человеческих судеб. Многие дзержинцы — жители нашего города. Мы гордимся каждым из них», — сказал глава Реутова Алексей Ковязин.

Военнослужащих поздравили с предстоящим праздником и отметили их вклад в обеспечение безопасности страны и жителей. Отличившимся бойцам вручили награды.

День войск национальной гвардии Российской Федерации ежегодно отмечается 27 марта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.