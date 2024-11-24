В Реутове поздравили матерей участников СВО

В Подмосковье прошла встреча с мамами и жёнами бойцов СВО

В реутовском клубе «Активное долголетие» в преддверии Дня матери прошла встреча с мамами и жёнами бойцов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе округа.

«Наши уютные встречи называются "Светёлка" – место, где каждая женщина может отогреть свою душу, поделиться, поплакать или оделить радостью других. День матери –это наш праздник. На свете нет ничего важнее матери», - сказала первый заместитель председателя городского Совета депутатов Анна Бабалова.

В Реутове регулярно собирают и передают гуманитарную помощь землякам, находящимся на СВО. На празднике многие мамы передавали благодарности от сыновей с фронта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.