В Реутове отреставрируют футбольное поле и благоустроят сквер

В Реутове планируется реставрация футбольного поля в школе № 7, а также благоустройство сквера на улице Ленина. Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов вместе с представителями администрации Реутова, депутатами муниципального Совета и жителями города посетили объекты и оценили необходимость и масштаб запланированных работ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Благоустроить сквер на Ленина попросили сами жители, — поделился депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов. — Та же ситуация с футбольным полем на территории школы. Оно пользуется большой популярностью среди горожан: заниматься спортом сюда ходят и дети, и взрослые».

Работы на двух объектах будут реализованы с помощью региональной программы инициативного бюджетирования. Впереди — разработка проекта, в рамках которого определят детальный план работ и рассчитают необходимые затраты. После этого план работ передадут на обсуждение с жителями и внесут в муниципальную программу.

Ожидается, что реализация этих проектов не только улучшит качество жизни в Реутове, но и создаст дополнительные возможности для активного отдыха и спорта.

Программа инициативного бюджетирования — это процесс, при котором граждане имеют возможность напрямую участвовать в принятии решений о расходовании местного бюджета, предлагая свои идеи и проекты по улучшению городской инфраструктуры. Через обсуждения и голосование жители могут активно влиять на выбор тех объектов, которые требуют благоустройства или модернизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.