В Реутове отреставрируют часовню к юбилею Великой Победы

Сооружение построили 24 года назад. Сейчас часовня входит в состав мемориального комплекса города и нуждается в ремонте. В последние годы она стояла закрытой.

«Обследование здания уже выполнили. Сейчас работают проектировщики, — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале. — Сделаем здесь постоянное отопление, чтобы в стенах не скапливалась влага, выполним гидроизоляцию, заменим внутреннюю отделку и перекроем кровлю».

Инициативу реконструкции часовни благословил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский владыка Николай. Он посетил Реутов в крещенский сочельник и осмотрел сооружение.

«Важно сохранить фреску с иконой Георгия Победоносца, — отметил он. — Этот святой покровительствует воинам. Мы отмечаем день его памяти 6 мая. Весьма символично будет открыть обновленную часовню накануне этого дня и провести в ней праздничное богослужение в честь Дня Победы».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.