В Реутове отремонтируют крышу молодежного центра

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Встреча коллектива молодежного культурно-досугового центра с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым прошла 10 июня в Реутове. Сотрудники попросили помочь с капитальным ремонтом кровли здания, эксплуатируемого более 20 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив МКДЦ обсудил с депутатом Московской областной думы Тарасом Ефимовым состояние здания центра. Главной темой стала необходимость капитального ремонта плоской кровли, которая за годы эксплуатации начала протекать.

«Из-за длительного срока службы и особенностей климата в нашей плоской крыше образовались протечки. Мы обращаемся с просьбой оказать помощь в ремонте, чтобы обеспечить безопасную работу центра», — рассказал директор МКДЦ Олег Бабкин.

После официальной части встречи депутат вместе с директором поднялся на крышу, чтобы предварительно оценить объем и характер предстоящих работ. Обращение коллектива он взял в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.