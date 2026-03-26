В Реутове отметили 10-летие войск Росгвардии концертом

Торжественное мероприятие к 10-й годовщине со дня образования войск национальной гвардии России прошло 25 марта в Молодежном культурно-досуговом центре Реутова. Гостей пригласили на концерт и тематические выставки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом концерта посетители ознакомились с выставками техники и бронемашин участников специальной военной операции, а также с образцами вооружения и штатной экипировки Росгвардии.

Военнослужащих с предстоящим праздником поздравил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. К поздравлениям присоединились глава Реутова Алексей Ковязин, начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Сергей Новичков, руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев и председатель совета ветеранов Главного управления Росгвардии по Московской области Иван Панков.

В ходе мероприятия сотрудникам Росгвардии вручили благодарственные письма и почетные грамоты за многолетний труд и профессионализм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.