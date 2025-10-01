В Реутове открыт для посещения обновленный сквер на Парковой улице

В Реутове завершено благоустройство сквера на улице Парковой, и теперь обновленная территория открыта для горожан. Реализация этого проекта стала возможной благодаря активному участию жителей: на основании их обращений была подана заявка в министерство благоустройства, и сквер успешно прошел отбор в программу малых общественных территорий на 2025 год, получив дополнительное финансирование из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На территории площадью 0,4 гектара были выполнены комплексные работы. Здесь высажено около 155 м живой изгороди, обустроено 650 квадратных метров экологичных пешеходных дорожек. Для отдыха горожан установлены малые архитектурные формы в виде качелей, а для безопасности смонтировано дополнительное искусственное освещение и 4 камеры системы «Безопасный регион». Весь процесс благоустройства, включая закладку электросетей, занял около месяца», — прокомментировал замглавы города Реутов Евгений Бекяшов.

Этот проект — часть системной работы по планомерному развитию городской инфраструктуры, делающей Реутов более комфортным для жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.