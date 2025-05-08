В Реутове открылся сезон фонтанов

Один из городских фонтанов, расположенный на юге Реутова в «Центральном парке», вновь запущен после ремонта. Специалисты обновили чашу, заменили систему водоподведения и провели другие работы по просьбе жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Этот фонтан появился в 2006 году и уже становился объектом реконструкции: в 2017 году здесь демонтировали устаревшее оборудование, установили современное, заменили плитку и добавили светодинамическую подсветку», — отметила заместитель главы Реутова Лилия Богданова.

Кроме этого фонтана, в Реутове начали работу еще два — в парке за ДК «Мир» и в парке «Фабричный пруд». Все они уже радуют горожан свежестью и создают летнюю атмосферу.

В этом году «Центральный парк» Реутова ждут большие преобразования. В течение двух лет проведем здесь масштабную реконструкцию, сделаем общественное пространство уютным, современным и многофункциональным.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.