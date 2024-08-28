В Реутове открылся детский сад после капитального ремонта

Обновленный детский сад в Реутова после ремонтных работ открыли глава Реутова Филипп Науменко, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фомичев. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительные работы проводились на объекте в течение последних шести месяцев. Теперь в здании установлены новые перила и двери, заменены крыша и фасад здания, обновлена проводка, отремонтированы вентиляция и сантехника. Внутри детского сада покрасили стены, заменили полы и потолки, а также закупили новую мебель.

Среди главных плюсов обновленного образовательного учреждения — увеличенная вместимость. Если в прошлом году в детский садик ходили около 100 детей, то в этом году его двери откроются для 320 юных реутовчан.

В сентябре планируется открытие еще одного детского сада в реутовском ЖК «Самоцветы мира».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.