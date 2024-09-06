В Реутове открылись все 46 избирательных участков

В Реутове работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 часов. В течение трех дней жители города будут голосовать за кандидатов в депутаты городского совета.

Каждый зарегистрированный кандидат представил своих наблюдателей на выборы депутатов совета депутатов Реутова. В общей сложности на выборы зарегистрированы 88 кандидатов. Среди них — представители 6 политических партий и 6 самовыдвиженцев.

«Выборы будут идти в течение трех дней — с 6 по 8 сентября включительно. У избирателей есть возможность проголосовать на своем избирательном участке, на дому (предварительно уведомив от этом комиссию) или удаленно — через систему дистанционного электронного голосования», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Филипп Науменко.

На настоящий момент УИКи работают в штатном режиме. Их адреса можно узнать на сайте администрации: https://reutov.net/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.