В Реутове открылись площадки для утилизации новогодних елок

С 15 января в нескольких реутовских дворах появились площадки, куда можно сдать ненужные елки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Они расположены по адресам: ул. Октября, 30, ул. Реутовских ополченцев, 8, ул. Победы, 2к1, ул. Новогиреевская, 6, ул. Котовского, 11, ул. Молодежная, 5, Юбилейный проспект, 66, ул. Лесная, 3, ул. Новая, 1.

Акция будет продолжаться месяц.

Как пояснила заместитель главы Реутова Лилия Богданова, все девять площадок расположены удобно, в Южной и Северной частях города, между домами.

«Все они оформлены в едином стиле, и их легко найти. Теперь не должно быть проблем, куда вынести елку. Призываю участвовать в акции, чтобы было радостно не только покупать елку, но и расставаться с ней», — сказала она.

Все собранные деревья будут отправлены на переработку, где с помощью специализированной техники для дробления будут превращены в щепу. В среднем одна единица такого устройства за 8 часов измельчает от 1200 до 1800 елей.

Как рассказала директор управляющей компании «РЭУ-1» Елена Мочалова, деревья чаще всего отправляют фермерам для корма животным. Измельченная и переработанная щепа используется как удобрение при посадке новых саженцев.

«Таким образом мы даем нашим елкам вторую жизнь», — добавила она.

Кроме того, щепа нужна при благоустройстве, в озеленении и производстве фанеры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.