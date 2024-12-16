В Реутове открылись елочные базары

Они расположены по адресам:

ул. Ленина, 1А;

ул. Южная, д. 2;

Носовихинское ш., 11;

ул. Г. И. Котовского, 10;

2-й км. МКАД, 2;

Юбилейный пр-т, 57.

В официальных точках продаются сертифицированные деревья отечественного производства. Среди ассортимента продавцов можно найти сосны, ели и пихты, а также красивые хвойные ветки для декорирования помещений.

Кроме того, после праздников в Реутове начнут работу пункты для экологичной утилизации символов Нового года. Они будут работать с 15 января по 10 февраля по адресам:

ул. Октября, 30;

ул. Реутовских Ополченцев, 8;

ул. Победы, 2к1;

ул. Новогиреевская, 6;

ул. Г. И. Котовского, 11;

ул. Молодежная, 5;

Юбилейный пр-т, 66.

После Нового года сдать хвойные деревья можно будет на площадке «Мегабак» по адресу: ул. Новая, 1. Чтобы правильно утилизировать елку необходимо полностью снять с нее украшения, в том числе мишуру. Переработанные новогодние деревья идут на корм и подстилки животным, а также на изготовление декоративной щепы, которую в последствии используют при работах по благоустройству территории. Пункты приема деревьев будут работать с 15 января по 10 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.