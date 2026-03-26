В Реутове открыли Парту Героя в школе №4

В школе №4 Реутова состоялось открытие «Парты героя», посвященной Геннадию Анисимову, награжденному орденом Мужества. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, заместитель главы Оксана Рогачева-Маслова и первый заместитель председателя городского совета депутатов Николай Ковалев. Они поприветствовали гостей и отметили значимость сохранения памяти о защитниках Отечества.

На церемонии присутствовали мама, сестра и сын военнослужащего, а также его друзья и боевые товарищи. Участники возложили цветы и почтили память бойца минутой молчания.

Проект «Парта героя» направлен на увековечение имен тех, кто проявил мужество при защите страны. Право сидеть за такой партой предоставляется школьникам за отличные успехи в учебе и активное участие в жизни образовательного учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.