В Реутове открыли новую школу на 1 100 мест

Первые 762 ученика переступили порог новой школы в микрорайоне 10А в городском округе Реутов. Учебный день для них начался с торжественной линейки и подъема флага РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Школа, в который вы будете учиться, уникальна. Строители возвели ее в рекордные сроки, всего за полтора года, при этом здание школы и ее оборудование — самое современное в нашем городе», -— обратилась к детям заместитель главы Реутова Ольга Репина.

Уникальность школы еще и в том, что она позволяет каждому ребенку реализовать все свои таланты.

«У нас есть зал детских инициатив, где ребята могут претворить в жизнь свои идеи, есть зона коворкинга, которая может быть трансформирована под любые потребности, есть прекрасный актовый зал, где уже проходят репетиции, и, наконец, есть два спортивных зала, которые, учитывая активность наших детей, будут очень востребованы», — рассказала директор школы Ольга Кондрашова.

Накануне открытия готовность школы проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Реутова Филипп Науменко. Они высоко оценили возможности нового здания.

«В сотрудничестве с нашими партнерами, Сбером, мы реализовали здесь современное образовательное пространство и открыли „#ПростоКласс“, в котором школьники будут познавать школьные предметы с помощью искусственного интеллекта», — отметил Филипп Анатольевич во время обхода.

Отдельных слов заслуживает система безопасности. Ее уникальность заключается в применении нейросетей — с их помощью система анализирует изображение с 80 камер и подает сигнал, если что-то вдруг идет не так.

Новое здание вошло в состав образовательного комплекса школы № 10 и позволило перераспределить нагрузку между образовательными учреждениями микрорайона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.