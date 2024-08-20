В Реутове открыли мемориальную доску в честь героя СВО

Михаил Смагин служил оператором — наводчиком в мотострелковом батальоне. Он был ранен, но после лечения вернулся в строй. Во время выполнения боевого задания Михаил погиб.

На фасаде дома, где жил герой установили мемориальную доску в его честь. На торжественной церемонии присутствовали члены семьи бойца, его соседи и друзья, депутаты местного Совета, ветераны, представители Администрации и другие неравнодушных жители.

«Каждое такое событие оставляет в душе двойное чувство — печаль потери и гордость за отвагу наших защитников», — подчеркнул глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

Вместе с командиром ОДОН Дмитрием Кузнецовым Глава выразил благодарность родителям и супруге погибшего.

На доме 2 по улице Победы расположен мурал Владимира Челомея — академика и авиаконструктора, помогавшего ковать Победу в Великую Отечественную войну. Как отметил генеральный директор АО «ВПК „НПО машиностроения“ Александр Леонов, присутствовавший на мероприятии, это знак преемственности поколений. Сегодняшние герои повторяют подвиг наших дедов и прадедов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.