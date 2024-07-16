В Реутове открыли мемориальную доску в честь героя СВО Михаила Романенко

Во вторник в Реутове прошло торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти участника СВО Михаила Анатольевича Романенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В свое время реутовчанин отслужил срочную службу в рядах ВДВ. Уже после армии неоднократно ездил на военные сборы для переподготовки.

Дети Михаила Анатольевича рассказали, что с момента начала СВО их отец искал возможность присоединиться к добровольцам, однако получал отказ в силу возраста.

19 июня 2023 года Михаил Анатольевич добился цели — он был отправлен на службу по контракту механиком-водителем танковой роты танкового батальона.

При выполнении задач в ходе специальной военной операции в населенном пункте Оборотновка ЛНР житель Реутова погиб.

Мемориальную доску с именем бойца открыли на стене дома, где жил герой.

«Про героев говорят: они не погибают, они уходят в вечность. Они незримо будут рядом, пока наша память о них живет», — сказал глава Реутова Филипп Науменко.

Сохранение памяти о героях — защитниках нашей страны — не просто дань уважения. Прямая обязанность нашего поколения — бережно хранить вклад каждого бойца в дело общей Победы и не допустить искажения истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.