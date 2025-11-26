В Реутове открылась выставка живописи Николая Акимова «Наедине с природой»

Жителей и гостей Реутова приглашают посетить персональную выставку живописи «Наедине с природой», которая проходит в Музейно-выставочном центре города с 24 ноября по 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Автором работ является член Союза художников России и реутовчанин Николай Владимирович Акимов. Экспозиция предоставляет уникальную возможность познакомиться с творчеством мастера, посвященным красоте и многообразию русской природы. В экспозицию вошли более 30 пейзажных работ, вдохновленных природой средней полосы России.

На полотнах Николая Владимировича Акимова перед зрителем предстают тихие лесные озера, бескрайние поля и живописные рощи. Художник с особым вниманием подходит к передаче состояний природы: посетители смогут увидеть игру солнечных лучей, проникающих сквозь густую листву, почувствовать атмосферу утренней свежести над лугами и услышать воображаемый шелест ветра среди колосящихся полей. Каждое произведение отражает глубокую связь художника с родным краем, его искреннее стремление передать гармонию окружающего мира.

Полотна создают атмосферу умиротворения и душевного спокойствия, позволяя зрителям на время отвлечься от городской суеты. Выставка «Наедине с природой» станет источником вдохновения и подарит эстетическое удовольствие всем ценителям классической пейзажной живописи, предоставляя шанс почувствовать неразрывную связь с родной землей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.