В Реутове откроется социальная гостиница для ветеранов СВО

В Реутове реализован уникальный социальный проект, ставший первым в Московской области: для ветеранов специальной военной операции, прибывающих на реабилитацию, открылась специально оборудованная социальная гостиница. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и Глава наукограда Филипп Науменко лично посетили новую квартиру, чтобы осмотреть созданные условия и пообщаться с первым бойцом, разместившимся здесь на время пребывания в местном Центре ортопедии и протезирования. В ходе визита, в котором также принял участие председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков, официальные лица смогли из первых уст услышать отзыв о качестве предоставленного жилья.

Первым постояльцем стал Алан Казиев из Республики Северная Осетия — Алания. Боец получил тяжелую минно-взрывную травму на Запорожском направлении. В беседе он рассказал, что после ранения принял твердое решение продолжать жить полноценной жизнью ради своей семьи. Сегодня Алан Михайлович не только работает в военкомате и состоит в местном отделении Ассоциации ветеранов, но и активно занимается спортом, участвуя в соревнованиях по стрельбе и плаванию. Как отметил сам ветеран, алгоритм получения помощи прост и эффективен.

После рекомендации Государственного фонда «Защитники Отечества» он обратился в реутовский Центр. Сразу после получения приглашения с ним связались представители городской Ассоциации ветеранов СВО, которые предложили полное сопровождение, включая помощь в организации приезда, размещение и решение бытовых вопросов. Муниципальное помещение было полностью отремонтировано и оборудовано всем необходимым для комфортного проживания.

Подъезд к дому также обеспечен элементами доступной среды. Пребывание для участников СВО является полностью бесплатным. Выбор реутовского Центра ортопедии и протезирования не случаен — он по праву считается одним из лучших в России. Предприятие, работающее в городе с 2020 года, оказывает полный цикл услуг: от первичной консультации врача до изготовления индивидуальных высокотехнологичных протезов и последующей реабилитации.

За это время здесь было изготовлено более 1,5 тысяч протезов, из которых свыше 600 — для участников СВО со всей страны. Создание такой социальной гостиницы является важным элементом комплексной системы поддержки, выстроенной в Реутове для героев, и задает новый стандарт заботы о ветеранах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.