В церемонии приняли участие Глава городского округа Филипп Науменко и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Чин освящения провел епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Монумент, расположенный на пересечении улиц Победы, Ленина и Гагарина, является знаковым местом для всех жителей города. Колокол «Реут» — не только украшение городского пространства, но и важный исторический символ. Его голос, по преданию, еще в XV веке предупреждал москвичей о приближении опасности. Именно от него, по одной из версий, произошло название города Реутов.

«В этом году исполнилось 20 лет с момента установки в городе памятника авторства известного скульптора Виталия Казанского. По просьбе жителей к юбилею провели полную реконструкцию, установили памятный камень в честь посещения города Патриархом Московским и Всероссийским Тихоном», — отметил Глава городского округа Филипп Науменко.

Реконструкция памятника была приурочена к Дню города. Выполнены работы по благоустройству территории, обновлен постамент, установлено новое освещение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.