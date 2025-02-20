В Реутове определили учителя и воспитателя года

В городском округе Реутов завершился муниципальный этап конкурсов «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья». Победителями стали Кристина Григорьева из школы № 5 и Елена Фадеева из дошкольного отделения школы № 10, сообщает пресс-служба администрации округа.

Финал состоялся 18 февраля в школе № 1. Семь конкурсантов — учителя и воспитатели — продемонстрировали профессиональное мастерство, провели открытые уроки и приняли участие в дискуссии о вызовах современной системы образования. Жюри, в состав которого вошли представители управления образования Реутова, оценивало знания, педагогические методики и творческий подход.

Лучшим учителем признана преподаватель английского языка и советник директора по воспитанию из школы № 5 Кристина Григорьева. В своем мастер-классе она показала, как использовать искусственный интеллект для изучения иностранного языка, но подчеркнула, что главная роль в обучении остается за педагогом.

Победителем среди воспитателей стала музыкальный руководитель дошкольного отделения школы № 10 Елена Фадеева. Оба лауреата представят Реутов в региональном этапе конкурсов.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и вручили всем конкурсантам грамоты и благодарности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.