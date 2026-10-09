В Реутове обсудили защиту жителей и инфраструктуры Подмосковья

Руководители ведомств и специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 9 октября 2026 года провели круглый стол в Молодежном культурно-досуговом центре Реутова. Участники обсудили комплексную безопасность региона, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Встреча объединила руководителей ведомств гражданской защиты, МЧС и противопожарно-спасательной службы, представителей профильных министерств, пожарно-спасательных подразделений и специалистов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям со всего Подмосковья.

Участников приветствовали начальник Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский, начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов и начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов.

Участники обменялись опытом, проанализировали текущие вызовы и наметили пути совершенствования системы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Доклады были посвящены пожарной безопасности и контролю ситуации на водных объектах региона. Для участников организовали выставку специализированной техники и оборудования.

«В дальнейшем мы продолжим внедрять передовые решения, совершенствовать систему предупреждения населения и прогнозирования рисков, уделять пристальное внимание вопросам просвещения безопасности жизнедеятельности», — подытожил Алексей Павлов.

Он подчеркнул, что общая цель — обеспечить безопасность жителей Подмосковья, защитить их жизнь и здоровье, сохранить стабильность и спокойствие в регионе.

В завершение лучших специалистов и ветеранов ведомства наградили за высокий профессионализм и вклад в безопасность жителей Московской области. Мероприятие завершилось концертной программой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.