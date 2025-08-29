В Реутове обсудили задачи системы образования на педагогической конференции

Представители администрации города поблагодарили педагогов за высокий профессионализм и постоянное стремление к развитию, подчеркнув ключевую роль системы образования в формировании будущего страны. Поддержка и развитие образовательной отрасли были и остаются приоритетными направлениями работы администрации.

На сегодняшний день в Реутове обучается более 19 000 детей. В 2024–2025 учебном году 7 школ города вошли в «зеленую зону» по итогам регионального рейтинга — школы № 1, 3, 5, 6, 7, 10 и Лицей. Престиж педагогической профессии в Реутове подтверждается полным укомплектованием кадров при средней нагрузке в 1,1 ставки и уровнем заработной платы выше среднеобластного.

За заслуги в профессиональной деятельности в ходе конференции были вручены почетные грамоты Министерства образования Московской области и Главы городского округа. Лицею присвоен статус инновационной площадки Российской академии образования. Перед участниками конференции также выступили депутаты и представители духовенства, а завершилось мероприятие докладом об основных задачах на предстоящий учебный год.

В центре внимания — цифровизация образования, развитие профориентации, открытие математических и медицинских классов, участие в проектах «Билет в будущее», а также поддержка детей из семей участников СВО как одно из значимых направлений городской образовательной политики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.