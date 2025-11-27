В Реутове обсудили готовность к выборам 2026 года

Ключевой темой окружного форума «Единой России» стала подготовка к избирательной кампании 2026 года. На форуме обсуждалась готовность к предстоящему электоральному циклу, в рамках которого жителям Реутова предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. С докладом о работе, ведущейся в муниципалитете в преддверии выборов и для дальнейшего развития города, выступил глава городского округа Филипп Науменко, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Основное внимание уделяется выполнению пятилетней Народной программы партии, созданной по более чем 5 тысячам наказов жителей. На данный момент программа выполнена уже на 90%. В числе ключевых достижений — значительное улучшение транспортной доступности после строительства линии МЦД-4, открытие новой школы на 1100 учеников и современного физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Строителей. Также ведется комплексная реконструкция стадиона «Старт» и строительство Школы вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Помимо этого, отремонтировано 74% дорог местного значения и благоустроено семь важных общественных пространств.

«Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты. Благодаря этому Реутов сегодня — лидер среди самых востребованных городов Подмосковья для проживания», — отметил глава Реутова Филипп Науменко.

Развитие города продолжается: уже в следующем году начнется формирование и реализация новой программы наказов избирателей. Глава Реутова также поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева и секретаря регионального отделения партии, председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова за всестороннюю поддержку проектов, отвечающих запросам горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.