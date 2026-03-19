В Реутове обсудили благоустройство на выездной администрации

Встреча в формате выездной администрации прошла в Центре культуры и искусств Реутова при участии главы города Алексея Ковязина и депутата Мособлдумы Тараса Ефимова. Жители задали около 40 вопросов о благоустройстве и ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной темой встречи стало благоустройство городских территорий. Жители поднимали вопросы, связанные с модернизацией дворов, обновлением детских и спортивных площадок, а также приведением в порядок скверов и общественных пространств. Отдельный блок обращений касался реконструкции Центрального парка, где в настоящее время продолжаются работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.